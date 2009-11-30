Америка допоможе Україні ліквідувати ракетні комплекси «Скад»

США нададуть Україні допомогу в ліквідації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Скад».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО і тимчасовий повірений у справах Посольства США в Україні Джеймс ПЕТТІТ підписали Меморандум про порозуміння між Міноборони України та Державним департаментом США про допомогу у ліквідації та демілітаризації ракетних комплексів «Скад» і обладнання, матеріалів та компонентів ракетного палива, що входять до їх складу.

Як наголосив після підписання документу В.ІВАЩЕНКО, ліквідація оперативно-тактичних ракетних комплексів «Скад», які ще залишилися на озброєнні у Збройних силах України, є черговим етапом реалізації програми Спільного зменшення загрози, що здійснюється за технічної та фінансової допомоги уряду США.

«Україна продовжує виконувати свої зовнішньополітичні зобов’язання щодо позбавлення зброї масового знищення», - сказав т.в.о. міністра оборони.

За словами В.ІВАЩЕНКА, незважаючи на те, що оперативно-тактичний ракетний комплекс «Скад» вже застарів, він створювався як можливий носій ядерної зброї.

«Дуже важливо (ліквідувати комплекси «Скад»), і ми вдячні уряду США за постійну ефективну і дружню допомогу», - підкреслив В.ІВАЩЕНКО.

Слід зазначити, що на сьогодні у складі Збройних сил України залишилася одна ракетна бригада, на озброєнні якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси «Скад». Але, як вважають військові експерти, цей комплекс насправді застарів, його ресурс вже вичерпано, і проводити його подальшу модернізацію чи продовжувати термін експлуатації немає сенсу.

Водночас після ліквідації цієї ракетної оперативно-тактичної зброї в Україні взагалі не залишиться ракетних комплексів такого класу, що матиме негативний вплив на рівень забезпечення національної безпеки і оборони держави.

Наразі в Україні тривають роботи зі створення власного сучасного оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан», але через недостатнє фінансування та наявні труднощі інженерно-технічного, конструкторського характеру, ця програма реалізується не дуже ефективно.