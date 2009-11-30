Ющенко доручив цілодобово охороняти кандидатів у президенти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Управлінню державної охорони України організувати цілодобову охорону кандидатів на пост глави держави під час виборчого процесу.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого оприлюднено на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО доручив УДО вжити невідкладних заходів щодо забезпечення цілодобової державної охорони кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу.

Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, іншим правоохоронним органам доручено у межах своєї компетенції та у взаємодії з Управлінням державної охорони взяти участь у здійсненні державної охорони кандидатів на пост Президента під час виборчого процесу.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям В.ЮЩЕНКО доручив всебічно сприяти відповідно до визначених Конституцією та законами України повноважень УДО у забезпеченні державної охорони кандидатів на пост Президента під час виборчого процесу.

Довідка УНІАН. Згідно із законом “Про вибори Президента України”, держава забезпечує охорону кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".