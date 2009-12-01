Ющенко: третина випускників вузів не знаходять роботу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вказує на необхідність удосконалення системи державного замовлення у вищих навчальних закладах з метою підвищення її ефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету.

«Дуже важливо сформувати правильну, більш ефективну політику ставлення держави до державного замовлення у середній спеціальній, вищій школі», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагадав, що у 2004 році рівень держзамовлення становив 47%, хоча згідно із законодавством, він мав становити не менше 50%.

«Ми довели державне замовлення у вищій школі до 50%, а державне замовлення у професійній освіті – до 63%», – зауважив Президент.

Він також зазначив, що за останні чотири роки втричі збільшено фінансування освіти в цілому. «Ми виходили з того, що через такий рівень доступності можна вирішити проблему доступу до освіти категорій дітей із родин, які не можуть оплатити», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він констатував, що третина випускників у перший рік після закінчення вишу не знаходить роботу. За словами Президента, Кабінет міністрів повинен знайти спосіб, як консолідувати держзамовлення із кадровими потребами бізнесу.

«Практично, уряд не знайшов відповіді, як консолідувати замовлення бізнесу і державне замовлення в єдину політику підготовки (фахівців)», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив на важливості продовження проведення реформ у сфері освіти.