Тимошенко летить на Львівщину

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 1 грудня перебуватиме з робочою поїздкою на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистій академії з нагоди 165-річчя створення Національного університету „Львівська політехніка“, під час якої вручить працівникам вишу нагороди Кабінету міністрів.

Також Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом будівництва злітно-посадкової смуги і пасажирського терміналу аеропорту “Львів” та ходом будівництва стадіону до Євро-2012, візьме участь у заходах з нагоди початку курсування потягу підвищеної комфортності за маршрутом «Львів-Рівне» та рейкового автобусу за маршрутом «Львів-Сихів-Львів-Підзамче».

Також запланована участь прем’єра у заходах з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів у театрі ім.М.Заньковецької, зустріч із трудовим колективом «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (с. Нежухів Стрийського району) та з керівництвом Міжнародної клініки відновного лікування у м.Трускавець.