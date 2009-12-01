100 ДТП за останню добу: 24 загиблих, 114 поранених

Вчора о 23.30 біля селища Десна Козелецького району Чернігівської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще четверо з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Всього за добу на території України зареєстровані 100 ДТП, у яких загинули 24 і травмовані 114 людей.