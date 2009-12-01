Тимошенко сьогодні - у Львові

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом будівництва злітно-посадкової смуги і пасажирського терміналу аеропорту “Львів” і будівництва стадіону до Євро-2012, візьме участь у заходах з нагоди початку курсування поїзду підвищеної комфортності за маршрутом «Львів-Рівне» і рейкового автобуса за маршрутом «Львів-Сихів-Львів-Підзамче».

Також Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистостях з нагоди 165-річчя Національного університету „Львівська політехніка“ і вручить працівникам вишу нагороди Кабінету міністрів.

Запланована участь прем`єра в заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів у Львівському театрі ім. Марії Заньковецкої, зустріч з трудовим колективом «Леоне Ваерінг Системс УА ГМБХ» (с. Нежухів Стрийського району) і з керівництвом Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці.

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю Львівському обласному телебаченню. Сьогодні пізно ввечері прем`єр повернеться до Києва.