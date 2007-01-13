Тимошенко поїхала до Ізраїлю

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у суботу в другій половині дня відбула з візитом до Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту вона відвідає Храм Гробу Господнього в Єрусалимі, зустрінетиься з патріархом православної Церкви Єрусалима ТЕОФІЛОСОМ ІІІ.

У Тель-Авіві лідер БЮТ зустрінеться з віце-прем’єр-міністром Шимоном ПЕРЕСОМ, спікером Кнессету Далією ІЦИК, а також лідером партії «Лікуд», депутатом Кнессету, головою опозиції Беньяміном НЕТАНЬЯГУ.

Крім того, запланований виступ Ю.ТИМОШЕНКО у Центрі міжнародних досліджень університету Тель-Авіва.

Візит лідера БЮТ до Ізраїлю триватиме до 16 січня.