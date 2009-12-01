Тимошенко прокаталася в кабіні машиніста

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні взяла участь у відкритті руху електропоїзда підвищеної комфортності «Львів-Рівне».

Як передає кореспондент УНІАН, вона особисто спеціальним жезлом дала сигнал для відправки поїзда у перший рейс.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у запуску рейкового автобуса за маршрутом «Львів-Сихів-Львів-Підзамче». Вона проїхала у кабіні машиніста від Львова до Сихова (20 хвилин).

За словами прем`єр-міністра, запуск цього автобуса є пілотним проектом, і в майбутньому він буде використаний в інших регіонах України для поліпшення транспортного сполучення між районами великих міст.

Вона також доручила «Укрзалізниці» опрацювати питання про можливість введення ще одного рейсу рейкового автобуса у Львові для того, щоб сполучити спальні райони міста.

«Далі ми робимо другу чергу, і сполучаємо два спальні райони через центр і промисловий район. І далі розвиваємо систему транспорту, яка дозволить вирішити проблеми із заторами, пробками і екологією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона подякувала залізничникам за роботу із запуску поїзда і рейкового автобуса і вручила їм нагороди Кабінету міністрів. У відповідь від залізничників із рук глави «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА вона одержала у подарунок ікону Святої Юлії.

Також Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла знову особисто приїхати до Львова 25 грудня і переконатися, що до цієї дати в місті буде повністю налагоджене цілодобове водопостачання гарячою і холодною водою.

Як повідомляв УНІАН, з грудня жителі Львова зможуть скористатися новим видом транспорту - міським рейковим автобусом, який курсуватиме за маршрутом Сихів - Головний залізничний вокзал - Підзамче і у зворотному напрямі.

Основна мета цього проекту - налагодити регулярне швидке сполучення між спальним районом Львова (Сихів), центром і промисловою частиною міста (Підзамче). Впродовж доби рейковий автобус здійснюватиме сім рейсів.

Рейковий автобус розрахований на 167 місць, з них 93 для сидіння. Час перебування на маршруті становить 53 хвилини зі стоянками, 45 хвилин без стоянок, максимальна швидкість - 120 км/год.