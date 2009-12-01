Ульянченко зізналася, який момент у її роботі - найважчий

Одним з найважчих моментів у своїй роботі глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко вважає те, що часто доводиться говорити неприємні речі Віктору Ющенку. Про це, як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, соратниця Президента розповіла в інтерв’ю волинській газеті «Віче Інформ». «Переживаєш, що змушена була їх сказати, а потім переносиш ці переживання в собі. І це дуже важко, скажу чесно», - зізналася Ульянченко.

«Ця робота важка, бо її не можна робити з дев`ятої до шостої з двома вихідними на тиждень. Якщо на цій посаді ти будеш байдужою до людей, то перетворишся не у кадрового чиновника, а в зашкарублого», - відзначила глава СП.

Вона сказала також, що їй не важко працювати із Президентом України Віктором Ющенком: «Мені здається, я на розв`язання проблем, які постали перед країною, працювала б 24 години на добу, адже це те, що стосується і моєї сім`ї, і майбутнього моїх дітей безпосередньо».

На запитання журналістів чи важко очолювати Секретаріат Президента жінці і чи легко на цій посаді залишатися справжньою жінкою, Ульянченко відповіла:

«Це запитання треба було б задати не мені, а моєму чоловікові (сміється. — Авт.). За останні десять років, які я працюю з Віктором Андрійовичем, моя сім`я звикла, що у мене така робота. А моя робота й справді перетворюється у працю по 24 години на добу, бо ніхто не позбавляв мене обов`язків мами і дружини. Так, іноді буває дуже важко. Але, на моє щастя, чоловік теж довго працював державним службовцем, тож він прекрасно знає, що таке державна служба, що таке державна відповідальність».

«До такої моєї роботи звикла дитина, котра, відповідаючи на запитання, ким вона мріє стати, каже, що хоче працювати так, як її мама чи тато, бо про іншу роботу вона не чула. А наші з чоловіком розмови про державу, про державне будівництво, реформи, розчарування, діяльність у регіонах чує постійно», - додала Ульянченко.