Експерти Ермітажу підтвердили, що на одеський музей звалилося щастя

Експерти Ермітажу визнали, що картину, яку досі в експозиції Одеського музею західного і східного мистецтв виставляли під назвою «Робота невідомого художника», належить пензлю геніального художника епохи Відродження Тіціану Вечелліо.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор музею Володимир ОСТРОВСЬКИЙ, «щоб переконатися у достовірності полотна Тіціана, дирекція музею ініціювала ряд досліджень, виходячи з того відомого факту, що Тіціан часто переробляв роботи просто на полотні».

За сприяння засновника Фонду музеїв України картину в супроводі спеціальної охорони спершу відправили до Києва, у Національний центр реставрації – тут зробили рентгенівський знімок і взяли хімічний аналіз. А згодом результати досліджень надіслали спеціалістам Ермітажу, які й підтвердили попередній висновок: склад полотна і фарб відповідають передбачуваному часу її написання – XVI століттю, а автор картини - Тіціан.

Як уточнив В.ОСТРОВСКИЙ, після цього до Одеси було запрошено висококваліфікованого експерта - доктора мистецтвознавства з Москви Вікторію МАРКОВУ, яка підтвердила висновок фахівців.

Знайдено також каталог в Інтернеті, де вказано номер цієї картини, яку свого часу виставляли на аукціон. Він збігся з номером картини, що належить музею.

«Тепер зі стовідсотковою впевненістю можна сказати: в Одеському музеї західного і східного мистецтв зберігається справжній шедевр епохи Відродження, який, за оцінкою експертів, коштує близько 200 млн. доларів. Причому картина надійно охороняється, як і належить охороняти справжнього Тіціана, - додав В.ОСТРОВСЬКИЙ. - У музеї встановлена найсучасніша система охорони, поставлені потужні грати, функціонує цілодобовий відеозапис, оновлена система сигналізації реагує на будь-який рух чи звук”.