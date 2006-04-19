Губернатор Луганщини подав до суду на голову облради

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій МОСКАЛЬ подав позовну заяву в Печерський районний суд Києва до голови Луганської обласної ради Валерія ГОЛЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

У своєму адміністративному позові Г.МОСКАЛЬ вимагає зупинити дію розпорядження голови Луганської облради від 14 квітня «Про проведення другої сесії обласної ради п’ятого скликання» в частині розгляду питань про використання російської мови на території Луганської області та звіту голови Луганської облдержадміністрації про здійснення повноважень, делегованих обласною радою, та про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку області за перший квартал 2006 року.

Прес-служба також повідомляє, що зараз Г.МОСКАЛЬ знаходиться у Печерському суді з метою оформлення подання заяви.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 17 квітня, Г.МОСКАЛЬ перебуває у відпустці.

Пленарне засідання другої сесії обласної ради п’ятого скликання призначено на 25 квітня.