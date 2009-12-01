Гриценко закликає підтримати нових лідерів

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає українців підтримати нових лідерів, які здатні повести країну вперед.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сільські вісті», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Нам не потрібні зіткнення і потрясіння. Люди втомилися, вони хочуть спокою і безпеки. Їм потрібні робочі місця, увага і підтримка з боку держави, впевненість у завтрашньому дні», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, “суспільство вже готове зносити злочинну владу, застосовуючи автомати і танки”.

«Люди більше не хочуть жити так, як сьогодні. Вони не довіряють нинішній владі», - зазначив він і закликав “змести владу, яка знущається над 46 мільйонами громадян, - законно, спокійно і впевнено – без танків і автоматів”.

«Це станеться вже скоро – 17 січня 2010 року. Треба лише прийти на дільницю і проголосувати по совісті, давши іншим людям – більш відповідальним і моральним, ніж нинішні керманичі, можливість повести країну вперед», - наголосив кандидат у президенти.

Разом з тим, він зауважив, що така держава, яка існує сьогодні, про людину і про країну не дбає: «Вона наскрізь корумпована – згори донизу – і щодня провокує конфлікти, хаос і безлад».

«Жодна людина не може назвати таку державу своїм другом. Не про таку державу мріяли ми і наші батьки. Це не наша, це їхня держава – тих, хто дірвався до чиновничого крісла і мародерствує, наживається за рахунок країни. Через це я назвав себе ворогом їхньої держави, захищатиму країну і народ від такої держави», - підкреслив він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, країна і держава – це різні речі.

«Країна – це наша з вами Україна, багата своїми ресурсами, найкращими у світі землями, багатовіковою історією і вірою. Народ України добрий, працьовитий і терплячий. Держава – це влада, армія чиновників. Вони отримують зарплату з податків, що сплачує народ, і повинні працювати для народу. Але ця держава працює не на країну і народ, а сама на себе», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, держава сьогодні не гарантує громадянам ні робочого місця, ні гідної зарплати і пенсії, ні медичної допомоги, ні безпечних умов життя. “У цій державі без грошей до суду нічого й ходити; за захистом до міліції – краще не звертатися”, - зазначив він.

А.ГРИЦЕНКО констатував, що «мільйони людей живуть у бідності, не можуть звести кінці з кінцями, і при цьому чиновники на приватних літаках щоп’ятниці вивозять свої сім’ї на вихідні відпочивати за кордоном”.

“Країна і народ не можуть поважати таку державу, бо вона їх принижує. В такій державі чесній людині жити найважче. В такій державі панують мародери, шахраї, хабарники та вбивці, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. - Держава стала ворогом для країни. Саме тому я іду у президенти, щоб захистити країну від такої держави”.