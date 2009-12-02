Гільдія власкорів Одеси присвоїла звання «Стоп-кран» народному депутату

Гільдія власних кореспондентів центральних і міжнародних ЗМІ в Одесі присвоїла народному депутату України від Партії регіонів Олексію КОСТУСЄВУ звання «Стоп-кран одеської журналістики».

Як передає кореспондент УНІАН, таке звання одеські власкори щорічно присвоюють політикам і чиновникам, які завдають своїми умисними діями найбільшу шкоду діяльності ЗМІ, які принижують роль і місце журналістики в громадському житті регіону.

Як зазначається в поширеній спільній заяві Гільдії власкорів і Незалежної профспілки журналістів, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН, «у списку кандидатів на «нагороду» було 19 претендентів. У результаті таємного голосування практично одностайно «Стоп-краном одеської журналістики» було названо О.КОСТУСЄВА.

Як повідомляють у гільдії, найближчими днями «нагороду» «за активну позицію з нагнітання конфліктної ситуації між Представництвом із управління комунальною власністю Одеської міськради й товариством із обмеженою відповідальністю «Одеський міський телерадіоцентр» буде вручено О.КОСТУСЄВУ.

У заяві гільдії і НПЖ, зокрема, наголошується, що рішення про визнання «заслуг» депутата перед журналістикою ухвалено в ході обговорення на звітно-виборних зборах Гільдії власкорів напруженої ситуації, створеної навколо місцевих ТРК «Арт» і «Град» їх власниками.

У заяві також зазначається, що «Гільдія розділяє озвучену 30 листопада головою Одеської облдержадміністрації Миколою СЕРДЮКОМ позицію щодо витоків і причин конфлікту навколо ремонту будівлі Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради, яка полягає в тому, що «власники ТРК «АРТ» і «Град» займаються брудною політикою і не думають про проблеми міста. Персони, які «світяться» на цих телеканалах, прагнуть будь-якими засобами добитися зміни керівництва міста. Незважаючи на те, що виборчу кампанію в місцеві органи поки не оголошено».

Як сказано в повідомленні, ці ТРК могли ще в середині, а не в кінці листопада перейти в інші приміщення, яких у їх власників є сотні, а після завершення ремонту повернутися у відремонтовану будівлю. Але через те, що ремонтом зайнялися непрофесіонали, мовлення цих каналів було штучно обмежене, по суті, їх спробували перетворити на рупори об`єднаного передвиборного штабу, про розподіл посад у якому поквапилися публічно оголосити власники ТРК, підкреслюють члени гільдії.

Члени Гільдії власкорів і Незалежної профспілки журналістів переконані, що «в штучно створеній напруженій ситуації навколо вказаних ТРК крайніми виявилися наші колеги - репортери телекомпаній, що абсолютно неприпустимо».

“Це тим більше цинічно, що всього місяць тому гільдія й Незалежна профспілка вже виступали із заявою, із застереженням проти втягування журналістів у брудні політичні розбирання засновниками одеської ТРК «АТВ», підкреслюють автори документа.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міської ради звернулося до «Одеського міського телерадіоцентру» з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ, порушуючи постанову Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації в передвиборний період 2009 року».

23 листопада Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення висловила занепокоєння ситуацією, що склалася у зв`язку з перешкоджанням роботі Одеського міського телерадіоцентру, який здійснює технічне забезпечення мовлення чотирьох регіональних телерадіокомпаній - ТОВ „Телерадіокомпанія „Нова хвиля”; ТОВ „Телерадіокомпанія „52 канал”; ТОВ „Телерадіокомпанія „ГРАД”; ТОВ „Телерадіокомпанія „АРТ”.

Як заявив у коментарі УНІАН заступник начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Олег ШЕВЧУК, «орендарем декількох приміщень у будівлі №1 по вулиці Артилерійській, де, згідно з липневим рішенням Одеського міськвиконкому, почато «планові роботи з демонтажу даху, є приватний міський телерадіоцентр. А проведення ремонту викликане тим, що ряд розташованих на верхніх поверхах кабінетів управлінь міськради, зокрема, міського відділення МНС, вже серйозно постраждали від вологи».

Будівельники й розпочали з 18 листопада роботи з демонтажу м`якої покрівлі, яку буде замінено на нову, зазначив чиновник, надалі, відповідно до проекту, буде приведене в порядок перекриття, проведено омонолічування.

«Якщо ж комусь протягом півроку, коли власників телецентру попереджали про необхідність підібрати собі інше приміщення під офіс у зв`язку з плановим ремонтом, не хотілося цим займатися, то це зовсім не означає, що співробітники Представництва з управління комунальною власністю міськради повинні байдуже спостерігати, як руйнується комунальна будівля, в якій ми працюємо», - сказав О.ШЕВЧУК.

24 листопада прокурор Одеси порушив кримінальну справу проти посадовців Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради за фактом умисного невиконання ними постанови Одеського окружного адміністративного суду, прийнятої 3 листопада 2009 року що забороняє чиновникам міськради чинити будь-які дії щодо господарюючих суб`єктів, - ТРК "АРТ", "Град", "Нова хвиля" і "52 канал".