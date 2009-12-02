Сьогодні до Києва прибуває новий посол США
08:40, 02 грудня 2009Політика
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Працював у Росії, Угорщині та Ізраїлі...
Сьогодні до Києва прибуває новий посол США Джон Теффт.
Кадровий дипломат, у Держдепі його вважають одним із найдосвідченіших американських фахівців з питань Східної Європи та пострадянського простору.
У 2005-2009 роках Теффт був послом Сполучених Штатів у Грузії, раніше очолював диппредставництво Америки у Литві. Працював у Росії, Угорщині та Ізраїлі.
Як повідомляють в українському МЗС, передбачається, що одразу після прибуття Джон Теффт вручить копії вірчих грамот міністру закордонних справ Петру Порошенку.
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