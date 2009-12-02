Сьогодні до Києва прибуває новий посол США Джон Теффт.

Кадровий дипломат, у Держдепі його вважають одним із найдосвідченіших американських фахівців з питань Східної Європи та пострадянського простору.

У 2005-2009 роках Теффт був послом Сполучених Штатів у Грузії, раніше очолював диппредставництво Америки у Литві. Працював у Росії, Угорщині та Ізраїлі.

Як повідомляють в українському МЗС, передбачається, що одразу після прибуття Джон Теффт вручить копії вірчих грамот міністру закордонних справ Петру Порошенку.

ICTV