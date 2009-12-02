Ющенко висловив співчуття з приводу смерті Віктора Педенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті визначного громадського діяча Віктора Педенка.

Про це йдеться в телеграмі рідним, близьким та друзям В.Педенка, повідомляє прес-служба Президента.

«Від нас пішла прекрасна і щира людина, великий патріот, який усе своє життя вірно служив українській ідеї, усіма силами сприяв здобуттю незалежності України та розбудові Української держави. Обіймаючи посаду генерального секретаря Світового конгресу українців та заступника голови Української Всесвітньої координаційної ради, він надзвичайно багато зробив для консолідації українства. Віктор Педенко був невтомним борцем за демократичні свободи і права людини, доклав чимало зусиль для визнання в Канаді та у світі Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу.

У цей скорботний час поділяю ваш біль і висловлюю свої найщиріші співчуття. Пам`ять про Віктора Педенка завжди житиме у наших серцях», – зазначає Президент України.