Гриценко пояснив, який презент не вважає хабарем

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що “системно підрубає коріння корупції” і примусить чиновників декларувати видатки

“Ще задовго до виборів я назвав корупцію ключовою загрозою національній безпеці України. Саме тому боротьба з нею стане одним з основних напрямків моєї діяльності на посту глави держави”, - заявив він під час спілкування з виборцями в інтернет-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він додав, що не чекає кінця виборчої кампанії і максимально використовує повноваження народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, щоб вносити антикорупційні законопроекти і досягати результату.

«Я йду у президенти, аби мати більш ефективні важелі боротьби з корупцією, які глава держави має згідно Конституції», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що конкретні кроки у боротьбі з хабарництвом і корупцією вже описані у його передвиборчій програмі. До них належать: забрати у держави “хабароємні” функції, кардинально підвищити кримінальну відповідальність за хабарництво, змусити чиновників декларувати не лише доходи, а й витрати їхніх родин, скасувати недоторканість.

«Головне – підрубати коріння корупції системно – і я це зроблю», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

На запитання, чи ведеться боротьба з корупцією зараз, він відповів: «На рівні держави таких прикладів я не знаю. Однак у рамках Міністерства оборони вже колишній полковник ВОЛОШИН за хабар у 600 тис. доларів сів за грати на 7 років. Але це скоріше виняток, що підтверджує «правило» - до сих пір з корупцією ніхто реально не боровся».

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що ніколи не брав і не давав хабарів. «Не вважаю за хабар випадки, коли дякував лікарям коробкою цукерок, пляшкою вина після лікування когось із близьких чи вітав з початком навчального року тих педагогів, які вчать моїх дітей. Це було від душі, вони не вимагали від мене цього і не розраховували на подарунки. Це просто нормальні людські відносини», - сказав А.ГРИЦЕНКО.