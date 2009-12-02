У Тимошенко вирішили до виборів нічого не продавати

Уряд не має наміру форсувати процеси приватизації в умовах виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки глави Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні після того, як уряд відмовився від ініціативи внести зміни у перелік об`єктів, що підлягають приватизації у 2009 році.

«Позиція уряду така: до закінчення президентських виборів нічого не форсувати», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Глава Фонду держмайна відзначив, що уряд вважає, що за умов виборчої кампанії внесення змін до переліку об`єктів, що підлягають приватизації в 2009 році, є політично недоцільним.

Водночас, за словами Д.ПАРФЕНЕНКА, сьогодні на засіданні уряду планувалося розглянути питання про включення або виключення з приватизаційних процесів 50 підприємств. Однак виконуючий обов`язки глави ФДМУ не уточнив, про які підприємства йшлося, відзначивши, що це були переважно дрібні об`єкти.