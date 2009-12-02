Президент Бразилії: варто було приїхати в Україну раніше

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що спрощення візового режиму між Бразилією та Україною створює нові можливості для розширення торгівельно-економічної співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час зустрічі з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Інасіо Лула да СІЛВОЮ, коментуючи підписану сьогодні відповідну українсько-бразильську угоду.

«Безумовно, добра співпраця розпочинається з можливості спільної комунікації. Її здійснювати найбільш легко й обмінюватися нашими делегаціями, туристами, вченими, студентами. Я думаю, що зроблений дуже важливий спільний крок для підприємців, для туристів, для того, щоб ми мали можливість будувати більш тісні стосунки між нашими державами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Президент Бразилії додав, що йому варто було раніше відвідати Україну. «Я вважаю, що мені варто було приїхати раніше, бо дуже велика кількість можливостей для бізнесу є між нашими країнами», - сказав він.