Львівська міліція відхрещується від заклеєних білбордів Ющенка

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ спростовує причетність своїх підлеглих до скандалу навколо спотворення агітаційної реклами двох кандидатів у президенти України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, В.ПІСНИЙ наголосив: "Наше відомство не має жодного стосунку до політики, і нам байдуже, чия реклама висить на тих чи інших біл-бордах. Основне для нас – це безпека, прикро, що хтось на цьому питанні вирішив зробити собі дешевий піар".

Водночас, коментуючи ситуацію, яка мала місце 1 грудня під час поїздки прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Львова, В.ПІСНИЙ сказав: "Два працівники міліції, які охороняли правопорядок під час приїзду до Львова Юлії ТИМОШЕНКО, дійсно звернулися до осіб, які переклеювали рекламу на біл-борді, щоб вони, у цілях безпеки, почекали кілька хвилин, поки проїде кортеж прем’єр-міністра".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА, 1 грудня у Львові напередодні приїзду прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО низку білбордів заклеїли рекламою із зображенням голови уряду. Зокрема, вночі були заклеєні білборди В.ЮЩЕНКА, а на їхньому місці з’явилася реклама Ю.ТИМОШЕНКО.