Пікетування Нацбанку. Потрібна акредитація

Відбудеться мирне пікетування Національного банку України кредиторами та вкладниками АКБ “ОЛБанк”, АКБ “Гарант”, АКБ “Алондж”, ТОВ “Київський універсальний банк”, “Інтерконтинентбанк” та інших українських банків з метою викорінення корупції, яка існує в банківській системі України, з вимогою негайного повернення НБУ коштів вкладникам та кредиторам (вул.. Інститутська, 9). Потрібна акредитація.