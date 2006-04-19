Східнослов’янський світ: політичні та економічні проблеми. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Східно-слов’янський світ: політичні та економічні проблеми». В прес-конференції візьмуть участь: академік, народний депутат Петро Толочко, народний депутат Сергій Правденко, член Ради Собору слов’янських народів Сергій Кияшко. На прес-конференції йтиметься про східно-слов’янські перспективи: погляд з Білорусі, три незалежні держави і перспективи їх співробітництва, перспективи ЄЕП та вибір України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).