Добкін не дозволив церкві освячувати воду

Вперше з 1992 року священикам Української православної автокефальної церкви заборонено освячувати воду в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву про це дискримінаційне рішення міськвиконкому оприлюднив прес-центр Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ.

«Ввечері у п’ятницю, 12 січня, - йдеться у заяві, - стало відомо, що Харківський міськвиконком відхилив заяву консисторії Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (подану ще 28 грудня) про освячення священиками УАПЦ води 19 січня, в день Богоявлення (Хрещення Господнього), в Саржиному Яру».

Прес-центр повідомляє, що «традиція відправи Великого (Йорданського) освячення води в Саржиному Яру була започаткована власне УАПЦ 19 січня 1992 р. Відтоді щороку сотні вірних цієї конфесії збиралися біля джерела в день Богоявлення. Щоправда, УПЦ (Московського Патріархату) вже з 1993 р. намагалася перебрати ініціативу. Їй вдалося добитися того, що міська влада встановила почергове освячення води: вранці біля одного джерела правив богослужіння представник Московського Патріархату, а о 15.00 неподалік, біля іншого з кількох джерел, - УАПЦ».

Прес-центр наголошує, що досі «ніхто з місцевих чиновників не ставив під сумнів необхідність задовольнити елементарні релігійні права УАПЦ, гарантовані Конституцією. І лише з приходом до влади в Харкові клану ДОБКІНА-КЕРНЕСА, який любить демонструвати особливі відносини з місцевими священнослужителями Московського патріархату, іґноруючи всі інші релігійні громади, стала можливою відверта дискримінація УАПЦ».

«Зі знущальною чиновницькою винахідливістю, - йдеться у заяві, - міськвиконком відмовив УАПЦ на тій підставі, що богослужіння Московського Патріархату правитиметься з ранку ... до 18.00. Однак відомо, що сам чин Йорданського освячення води навіть найбільш повільний священик не може відправляти довше години. Крім того, з заходом сонця (тобто десь після 16.00) за церковним відліком часу вже настає інша богослужбова доба, а 20 січня (7 січня за старим календарем) у Православній Церкві велике освячення води не відправляється».

Прес-секретар Харківського міського голови Вікторія МАРЕНИЧ підтвердила УНІАН, що міськвиконком дійсно відхилив лист-заявку консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ щодо освячення священиками УАПЦ води 19 січня в Саржиному Яру, який надійшов 28 грудня. За її словами, підставою для відмови стало те, що такий же лист-прохання щодо освячення води в Саржиному Яру надійшов раніше - 26 грудня - від Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Оскільки міськвиконком до того вже задовольнив заявку священиків УПЦ Московського патріархату, а УАПЦ подала свою на два дні пізніше – «прохання останньої і було відхилене», сказала В.МАРЕНИЧ.