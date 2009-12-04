Порошенко: Афганістан піде Україні на користь
00:19, 04 грудня 2009Політика
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І ніякої мови вимог
Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що збільшення участі України в Афганістані сприятиме покращенню іміджу країни в світі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.
“Позиція набуття бойового досвіду, позиція підвищення авторитету є абсолютно необхідною”, - сказав міністр.
При цьому П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Україна не дозволяє розмовляти з собою мовою вимог: “ви збільшуєте контингент, а ми вам щось дамо”.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Рада національної безпеки та оборони України вирішила збільшити контингент українських миротворців в Афганістані з 10 до 30 осіб.
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