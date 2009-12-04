Яценюк: мені нема чого боятися

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що першим законопроектом, який він внесе до Верховної Ради в разі своєї перемоги на виборах, буде законопроект про скасування недоторканності Президента.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом Крюківського вагонобудівного заводу в Кременчуці, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

«Я почну з себе. Мені боятися нічого. Я внесу перший законопроект щодо скасування недоторканності Президента України», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що аби чогось вимагати від інших, треба починати з себе. «Треба своїм прикладом показувати. Тоді у тебе є і конституційне, і моральне право сказати: «Я інший, тому я прошу, щоб ви також змінювались», додав кандидат у Президенти.