Тігіпко: не можна зволікати із військовою реформою до 2015 року

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО застерігає, що зволікати з військовою реформою до 2015 року не можна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Івана СВИДИ про те, що термін переходу ЗСУ на комплектування за контрактом встановлений на межі 2015 року.

«Військову реформу не можна знову переносити – кожен місяць перебування в підвішеному стані розкладає армію», - підкреслив С.ТІГІПКО.

«Уряд провалив держпрограму розвитку Збройних сил на 2006-2011 роки. Тепер перехід на контрактний принцип формування армії переноситься на 2015 рік. І це свідчить про те, що реформувати армію ніхто насправді й не збирається, – стверджує С.ТІГІПКО. – Керівник Генштабу фактично пропонує зберегти теперішній стан справ – і щодо темпів реформування, і щодо їх принципів, і щодо визначення структури та чисельності Збройних сил».

Між тим, як наголосив С.ТІГІПКО, Україні потрібна реалістична й сучасна воєнна доктрина, згідно з якою і має відбуватися енергійне реформування Збройних сил. “Зрештою ми повинні отримати професійну, мобільну армію, а також систему підготовки для неї солдатів і офіцерів резерву», - сказав він.