Фельдман: Ющенко та Янукович розуміють, що попереду Новий рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ критикують діяльність прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за попередньою змовою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив радник глави уряду, народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН на прес-конференції в Харкові.

«Ви зверніть увагу на ту риторику, з якою виступають сьогодні Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ і Віктор Андрійович ЮЩЕНКО. Вони не критикують один одного, або критикують лояльно. І вони обидва узгоджено нападають на прем’єра. Розуміючи, що попереду Новий рік, знаючи, що попереду велика кількість невирішених питань, й намагання змінити бюджет, якщо бюджет не буде ухвалено, не пройдуть. На цій підставі ми й приймаємо за основу, що це йде змова та йде домовленість. Це видно не тільки професіоналам, політикам, це видно й простим людям», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.