“Врятовані скарби Української Атлантиди”. Виставка до 20-річчя Чорнобильської катастрофи

До 20-х роковин Чорнобильської катастрофи відкриється історико-етнографічна виставка “Врятовані скарби Української Атлантиди”. Організатор - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. На виставці будуть представлені старожитності, предмети побуту та господарства, зібрані Центром захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій МНС на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення після Чорнобильської катастрофи.