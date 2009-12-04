Нафтогаз підганяє останні мільйони Газпрому
09:24, 04 грудня 2009Політика
2113 0
Інформація джерела
НАК «Нафтогаз України» на даний момент практично в повному обсягу провів розрахунок за куплений у листопаді у «Газпрому» природний газ.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
За його даними, на даний момент 700 млн. доларів вже переказано на рахунки «Газпрому», і найближчим часом на рахунки буде переказано ще близько 64 млн. доларів.
«700 млн. вже переказали, 63,7 наздоганяють», - сказав співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter