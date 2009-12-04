Гриценко хоче, щоб не було страшно прооперуватися в українській лікарні

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО виступає за підвищення соціального статусу вчителів, лікарів та військових, що повинно відбуватися одночасно із посиленням вимог до їхнього професіоналізму.

Про це він заявив під час зустрічі з громадою Вінниці, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

“Суспільство має майбутнє лише тоді, коли в ньому шанують професії вчителя, лікаря та військового”, - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, “пошана – це не лише привітання зі святами, а, перш за все, рівень забезпечення соціального статусу цих трьох професій”.

“Сьогодні, якщо взяти середню зарплату по країні, то заробітна плата вчителя, лікаря та військового нижче межі. Це свідчить, що наше суспільство не шанує ці три категорії професій”, - зауважив він.

Аби виправити ситуацію, кандидат у президенти пропонує підвищити мінімум на 10-15% зарплату лікарям, вчителям та військовим у порівнянні з середньою зарплатою по країні.

Він відкинув сумніви щодо браку коштів: “Гроші на це є, однак зараз вони розкрадені через тендерні палати, рефінансування банків тощо. Саме тому потрібно перестати розкрадати гроші в тиші, а почати прозоро їх розподіляти”.

Однак разом із підвищенням соціального статусу А.ГРИЦЕНКО вважає за необхідне підняти і вимоги до вчителів, лікарів та військових. Він зазначив, що це мають бути “професіонали своєї справи, щоб ні вам, ні мені не було страшно відвести дитину до школи, прооперуватися в українській лікарні або бути незахищеним від агресії ззовні”.