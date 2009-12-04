Яценюку легше сказати, хто не буде прем'єр-міністром

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що тільки після переобрання парламенту можна говорити про кандидатуру прем`єр-міністра.

Про це він сказав під час візиту на Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці Полтавської області, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Відповідаючи на запитання, хто буде прем`єр-міністром у разі його перемоги на президентських виборах, він нагадав, що за Конституцією кандидатура прем`єра вноситься до Верховної Ради Президентом України за поданням парламентської коаліції.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “для цього в країні має бути парламент, що підтримується населенням”.

За його словами, нинішній Верховній Раді не довіряють 98% населення. Він наголосив, що в разі обрання його Президентом України розпустить діючий парламент, після чого має бути створена реальна коаліція, яка і запропонує кандидатуру прем`єра. «Для того, щоб з`явився в країні прем`єр-міністр, потрібно сформувати коаліцію, а для цього потрібно провести дострокові вибори», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йому легше сказати, хто “не буде прем`єр-міністром, аніж хто буде”.

За його словами, “найважливіше, на яких принципах будуватиметься коаліція, які принципи сповідуватиме потенційний прем`єр-міністр”.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, про кандидатуру можна буде говорити після парламентських виборів. “Будуть парламентські вибори – буде фігура прем`єр-міністра”, - додав він.