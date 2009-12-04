Тейшейра: керівництво України не виконує зобов’язання перед ЄС

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що керівництво держави не виконує зобов’язання перед Європейським Союзом щодо проведення реформ.

Про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі напередодні саміту Україна – ЄС.

Він нагадав, що одразу після Помаранчевої революції чільні українські керівники заявляли про потребу конституційної реформи, щоб краще окреслити повноваження різних гілок влади, але жодного поступу у цьому не було досягнуто.

Представник Євросоюзу також вказав на відсутність реформ в економіці, які би зменшували бюрократичні перешкоди для ведення бізнесу, і брак намагань диверсифікувати українську економіку, яка опинилася залежною від кількох енерговитратних і вразливих до міжнародних криз галузей.

Ж.ТЕШЕЙРА також заявив, що не бачить в української влади волі до боротьби з корупцією.