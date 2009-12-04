Чечетов готується зірвати маски з лицемірів, які вже в кущах

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за відставку міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ.

Про це в інтерв`ю агентству УНІАН заявив перший заступник голови фракції Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він зазначив: «Нам треба питання вирішити, а не вкотре зробити фарисейство».

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ не відповів чітко на запитання, чи є на сьогодні голоси для відставки Л.ДЕНІСОВОЇ. В інтерв’ю УНІАН він сказав: «Ми зараз зірвемо маски з лицемірів, тобто з тих депутатів, які кричать, що вони потрібні країні, відпіарилися на голосуванні за підвищення соціальних стандартів, а в той же час людям від цього піару ні холодно, ні гаряче».

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, коли «доходить до справи, щоб звільнити тих, хто не хоче виплачувати гроші, і призначити нових, то ті люди відразу в кущі».

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ зареєстрував у парламенті проект постанови про відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.

ВР ухвалила рішення про заслуховування сьогодні, 4 грудня звіту міністра праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВОЇ та голови Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО стосовно виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як відомо, фракція БЮТ і частина фракції НУ-НС також не голосуватимуть за відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.