Чечетов готується зірвати маски з лицемірів, які вже в кущах
Чи звільнять Денисову
Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за відставку міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ.
Про це в інтерв`ю агентству УНІАН заявив перший заступник голови фракції Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.
Він зазначив: «Нам треба питання вирішити, а не вкотре зробити фарисейство».
|Михайло ЧЕЧЕТОВ
За словами М.ЧЕЧЕТОВА, коли «доходить до справи, щоб звільнити тих, хто не хоче виплачувати гроші, і призначити нових, то ті люди відразу в кущі».
Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ зареєстрував у парламенті проект постанови про відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.
ВР ухвалила рішення про заслуховування сьогодні, 4 грудня звіту міністра праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВОЇ та голови Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО стосовно виконання закону про підвищення соціальних стандартів.
Як відомо, фракція БЮТ і частина фракції НУ-НС також не голосуватимуть за відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.