Ульянченко підозрює, що є інтерес провести вибори «втемну»

Жодних підстав звинуватити главу держави Віктора Ющенка у використанні адміністративного чи фінансового ресурсу під час виборчої кампанії не існує. Про це в в інтерв’ю «Україні молодій» заявила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко.

«Слава Богу, ми живемо у країні, де існує свобода слова. Сподіваюся, що саме журналісти фіксуватимуть порушення закону. І якщо вони будуть, то за ними мають послідувати розслідування, з оголошеними публічно висновками. Кандидат у Президенти Віктор Ющенко із своїми виборцями зустрічатиметься у позаробочий час, і ці зустрічі організовуватиме не Секретаріат, а виборчий штаб Віктора Ющенка. Сьогодні вони так і проходять, і жодних можливостей звинуватити главу держави у використанні адміністративного чи фінансового ресурсу не існує», - цитує Ульянченко офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

Голова політради «Нашої України» Віра Ульянченко висловила в інтерв`ю занепокоєння тим, що Верховна Рада досі не внесла зміни до закону про вибори. «Сьогодні про це треба говорити. Попередній варіант закону Президент, як ви знаєте, опротестував у Конституційному Суді, а перед тим його дуже розкритикувала Венеціанська комісія — тому що там були порушені фундаментальні права виборців. Зрозуміло, що Президент як гарант їхніх прав не міг стояти осторонь. КС висловив зауваження, направив їх до парламенту», - нагадала Ульянченко.

«Були сподівання, що депутати прислухаються вже не до думки Президента, а до рішення Конституційного Суду. Це обов’язок! Два дні навколо закону відбувалися дебати у парламенті, якщо їх можна так назвати. І закон не підтримали! Я це розцінюю як спробу і більшості, і меншості провести вибори «втемну». У мене складається враження, що дві найбільші політичні сили зроблять усе, аби фальсифікувати результати волевиявлення», - наголосила Глава Секретаріату Президента.

«Президент вимагає внести зміни до закону, які суд вважає неконституційними. Це єдиний шлях захистити вибори від фальсифікацій. Глава держави заявив, що його позиція — вибори проходитимуть чесно. Не варто сподіватися і провокувати главу держави на якісь неконституційні дії. Їх не буде! А Верховна Рада має зробити свою справу — до виборів ми маємо прийти із законом, який відповідає Конституції і міжнародним нормам», - підкреслила вона.