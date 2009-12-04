Американські юристи в Дніпропетровську розкажуть «всю правду про суд над Лазаренком»

Сьогодні о 12.00 в Дніпропетровську відбудеться прес-конференція «Вся правда про суд над Лазаренком».

Вирок у справі українського екс-прем`єра прокоментують американські юристи.

Днями опубліковані офіційні документи, що поставили крапку в справі «Народ США проти Павла Лазаренка». Російський переклад тексту вироку, а також стенограму судового засідання до Дніпропетровська привезли Джин БЕРД і Брюс МАРКС – представники адвокатського бюро «Marks, Sokolov & Burd».

У ході прес-конференції ви дізнаєтеся:

чому справа Лазаренка тягнулася так довго;

чому вирок, винесений Лазаренку, остаточний і оскарженню не підлягає;

по скількох пунктах Лазаренко був визнаний винним;

чому суддя не зарахував у відбутий строк час, проведений Лазаренком в імміграційній в`язниці та під домашнім арештом;

скільки Лазаренку ще залишилося сидіти і які його шанси на дострокове звільнення;

чи може Лазаренко з в`язниці управляти своїм бізнесом в Україні;

чи є у Лазаренка шанс після відбуття покарання одержати посвідку на проживання в США;

що буде, якщо імміграційна служба США ухвалить рішення про депортацію Лазаренка, а той оскаржить це рішення в суді.

Достовірна інформація про гучний судовий процес дозволить розвіяти численні чутки і домисли, якими вже багато років оточена справа П.Лазаренка.