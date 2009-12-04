Американські юристи в Дніпропетровську розкажуть «всю правду про суд над Лазаренком»
Сьогодні о 12.00 в Дніпропетровську відбудеться прес-конференція «Вся правда про суд над Лазаренком».
Вирок у справі українського екс-прем`єра прокоментують американські юристи.
Днями опубліковані офіційні документи, що поставили крапку в справі «Народ США проти Павла Лазаренка». Російський переклад тексту вироку, а також стенограму судового засідання до Дніпропетровська привезли Джин БЕРД і Брюс МАРКС – представники адвокатського бюро «Marks, Sokolov & Burd».
У ході прес-конференції ви дізнаєтеся:
чому справа Лазаренка тягнулася так довго;
чому вирок, винесений Лазаренку, остаточний і оскарженню не підлягає;
по скількох пунктах Лазаренко був визнаний винним;
чому суддя не зарахував у відбутий строк час, проведений Лазаренком в імміграційній в`язниці та під домашнім арештом;
скільки Лазаренку ще залишилося сидіти і які його шанси на дострокове звільнення;
чи може Лазаренко з в`язниці управляти своїм бізнесом в Україні;
чи є у Лазаренка шанс після відбуття покарання одержати посвідку на проживання в США;
що буде, якщо імміграційна служба США ухвалить рішення про депортацію Лазаренка, а той оскаржить це рішення в суді.
Достовірна інформація про гучний судовий процес дозволить розвіяти численні чутки і домисли, якими вже багато років оточена справа П.Лазаренка.
Прес-конференція відбудеться сьогодні, 4 грудня 2009 року, о 12.00 в Дніпропетровську, в інформаційному агентстві «Новий міст» (вул. Комсомольська, 40 б).* * * Б.Маркс – генеральний директор адвокатського бюро «Marks, Sokolov & Burd». Адвокатською практикою займається з 1984 року. Ліцензований в штатах Нью-Джерсі, Пенсільванія і Нью-Йорк. Вивчав російську мову в американському університеті і в Пушкінському інституті (Москва). Б.Маркс одним з перших застосував федеральний закон про рекетирську діяльність відносно справ, пов`язаних з переділом власності на території колишнього СРСР. Був сенатором в штаті Пенсільванія. Д.Берд – народився в Дніпропетровську. Здобув повну юридичну освіту в США (JD). Адвокатською діяльністю займається з 1997 року. Ліцензований у штатах Пенсільванія і Нью-Йорк. З 1993 року працює з українськими клієнтами по структуризації інвестицій і організації міжнародних проектів. Брав участь в судових справах у федеральних судах і судах штатів в США, представляв інтереси клієнтів в міжнародних арбітражах, що проводяться Міжнародною торговельно-промисловою палатою, в Парижі, Женеві, Стокгольмі, в Лондонському міжнародному арбітражі, в Лондонській організації морських арбітрів. Окрім англійської, володіє російською і українською мовами. З 2006 року є керівником представництва адвокатського бюро «Marks, Sokolov & Burd» в Україні. Адвокатське бюро «Marks, Sokolov & Burd» з 1998 року веде справи з питань захисту акціонерів на території колишнього СРСР, брало участь в гучних процесах проти компаній «Русал», «ТНК», «Альфа-груп», «Лукойл» а також в справах, пов`язаних з Нікопольським заводом феросплавів. Центральний офіс бюро розташований у Філадельфії (Пенсільванія, США), є також офіси в Москві та Києві.
Д.Берд – народився в Дніпропетровську. Здобув повну юридичну освіту в США (JD). Адвокатською діяльністю займається з 1997 року. Ліцензований у штатах Пенсільванія і Нью-Йорк. З 1993 року працює з українськими клієнтами по структуризації інвестицій і організації міжнародних проектів. Брав участь в судових справах у федеральних судах і судах штатів в США, представляв інтереси клієнтів в міжнародних арбітражах, що проводяться Міжнародною торговельно-промисловою палатою, в Парижі, Женеві, Стокгольмі, в Лондонському міжнародному арбітражі, в Лондонській організації морських арбітрів. Окрім англійської, володіє російською і українською мовами. З 2006 року є керівником представництва адвокатського бюро «Marks, Sokolov & Burd» в Україні.
Адвокатське бюро «Marks, Sokolov & Burd» з 1998 року веде справи з питань захисту акціонерів на території колишнього СРСР, брало участь в гучних процесах проти компаній «Русал», «ТНК», «Альфа-груп», «Лукойл» а також в справах, пов`язаних з Нікопольським заводом феросплавів. Центральний офіс бюро розташований у Філадельфії (Пенсільванія, США), є також офіси в Москві та Києві.