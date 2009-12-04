Горбулін зініціював проведення Міжнародного безпекового форуму

Сьогодні, 4 грудня, у 15-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, провідні українські державні, наукові та громадські діячі ініціювали проведення в Україні Міжнародного безпекового форуму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України Тараса СТЕЦЬКІВА.

На думку ініціаторів, Форум має започаткувати перший з часів підписання історичного Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 5 грудня 1994 р. діалог експертів найвищого рівня про роль України у системі європейської безпеки.

Ініціативу проведення Форуму висунув академік Володимир ГОРБУЛІН, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України. На його думку, «за 15 років з підписання Будапештського меморандуму докорінно змінилося безпекове середовище. Україна опинилася у невизначеній ситуації між двома потужними воєнно-політичними блоками, і зараз на часі опрацювання нової системи колективної безпеки у Центрально-Східній Європі».

Про підтримку цієї пропозиції вже заявили: політолог, культуролог, філософ Тарас ВОЗНЯК, член Римського клубу Богдан ГАВРИЛИШИН, директор Інституту історії ЛНУ ім. Франка Ярослав ГРИЦАК, Надзвичайний та Повноважний Посол України, колишній міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО, головний редактор газети «Дзеркало тижня» Володимир МОСТОВИЙ, директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України Мирослав ПОПОВИЧ, публіцист Микола РЯБЧУК, народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ, Надзвичайний та Повноважний Посол України Олександр ЧАЛИЙ, заступник міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ, та Надзвичайний і Повноважний посол України Юрій ЩЕРБАК. Усі ініціатори увійшли до Наглядової ради Форуму, перше засідання якої відбудеться у форматі “круглого столу” 11 грудня цього року.

Результатом роботи дводенної конференції мають стати фахові рекомендації чинним політикам щодо гарантування безпеки у Центрально-Східній Європі. До участі у Форумі планується запросити відомих колишніх політичних діячів і провідних експертів з США, Європи та Росії, зокрема Мадлен ОЛБРАЙТ, Дональда РАМСФЕЛЬДА, Вацлава ГАВЕЛА, Леха ВАЛЕНСУ, Михайла ГОРБАЧОВА та провідних міжнародних експертів.

Організатором Форуму виступає Рада з безпекової та зовнішньої політики у партнерстві з Центром Разумкова, Міжнародним центром перспективних досліджень та Західною аналітичною групою. Планується провести форум навесні 2010 р. у Львові.

Довідка УНІАН. Рада з безпекової та зовнішньої політики – неурядова дослідницька організація, що об’єднує провідних українських експертів у сферах національної безпеки і міжнародних відносин. Бачення роботи Ради полягає у гарантуванні суспільного демократичного поступу України як важливої європейської держави. Основною метою діяльності Ради є акумуляція інтелектуального потенціалу України у сфері безпеки і зовнішньої політики і підготовка на цій основі ґрунтовних рекомендацій чинному керівництву України, громадянським асоціаціям та урядам і суспільствам іноземних держав.