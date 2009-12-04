Азаров попередив, що Денисовій «довго так легко дихати не доведеться»
12:07, 04 грудня 2009Політика
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Питання про відставку не знято
Питання щодо відставки міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ не знято з порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).
Він зазначив: «Питання ні в якому випадку не знято. Вона (йдеться про Л.ДЕНІСОВУ – УНІАН) зараз так легко зітхнула, але довго їй так легко дихати не доведеться».
М.АЗАРОВ зазначив, що сьогодні необхідно «осмислити інформацію, яка прозвучала у сесійній залі». Він сказав, що представники Партії регіонів будуть звертатися до людей, говорячи про ситуацію, яка складається, щоб «люди знали, за кого будуть голосувати».
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