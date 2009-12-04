Ульянченко: Тимошенко перетворила бюджет на передвиборну касу

Глава Секретаріату Президента, голова Політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що бюджет перебуває у ручному управлінні уряду на межі беззаконня. Про це повідомляє офіційний сайт кандидата ві Президенти Віктора Ющенка.

В інтерв’ю “Україні молодій” УЛЬЯНЧЕНКО заявила: «Склалася дуже цікава ситуація: в Україні нібито існує правляча коаліція, якою керує прем’єр-міністр. До складу коаліції також входить спікер парламенту. Навіть більше: вперше в українському парламенті Бюджетний комітет очолює також учасник коаліції. Тобто в руках коаліціантів є всі інструменти, щоби сформулювати бюджетний кодекс, бюджетну резолюцію, запропонувати державний кошторис парламенту й ухвалити його».

«Натомість, - говорить В.УЛЬЯНЧЕНКО, - немає ні кодексу, ні резолюції, а про готовий проект бюджету й говорити не доводиться. Тут присутнє тільки одне, але нестримне бажання - керувати бюджетом вручну. Бо тоді дуже легко у цій мутній воді ловити рибку. І хаос, безладдя з переліком доходів та витрат призвели до того, що ми навіть не знаємо, що ж робиться у нас з бюджетом 2009 року. Парламент жодного разу не почув звіту про його виконання, громадськість має тільки здогадуватися», - обурюється глава Секретаріату Президента.

«Але що найгірше — ми не знаємо, на якій саме базі виконуватиметься бюджет 2010 року. Ситуація не просто погана, вона непрогнозована. Бюджет перебуває у ручному управлінні на межі беззаконня», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також висловила занепокоєння тим, що отримання доходів та планування витрат відбувається у «закритому» режимі. «Підняття заробітних плат учителям, бібліотекарям, сільським головам відбувається не через Верховну Раду, так як це передбачено законом, а тільки постановами уряду. Ці процеси ще ніколи не були такими закритими. Зростання зарплат, інші соціальні ініціативи завжди розглядали на бюджетному комітеті, їх обговорювали, вказували джерела фінансування. Сьогодні ж бюджет перетворили на касу, через яку намагаються покрити всі передвиборчі обіцянки кандидата на посаду Президента Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО”, - підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

“Це ситуація, яка кидає країну в хаос. Ми починаємо звикати, що закон можна виконувати при бажанні, і якщо не хочеться, то його можна зігнорувати. Це нонсенс, бо уряд — це команда менеджерів, яких суспільство наймає для виконання законів України. Якщо ми чуємо з трибуни, що закон можна не виконувати, то така позиція дає змогу ігнорувати дух і букву закону будьякому чиновникові. Це вкрай небезпечна тенденція розхитування у суспільстві”, - підсумувала глава Секретаріату Президента.