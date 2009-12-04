Дані про перевірки дипломів Луценко притримає до січня

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє в січні-лютому оприлюднити перші дані перевірки щодо дипломів про освіту посадовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в інтерв’ю журналістам у Києві після урочистостей з нагоди 21-ї річниці з дня створення спцпідрозділу МВС «Беркут».

«Перевірка триває, вона, як ви розумієте, є достатньо довгою, бо треба спочатку отримати дані (мається на увазі щодо дипломів) від чиновників відповідної категорії, а потім їх звірити в інститутах… Думаю, десь в січні-лютому ми будемо готові до оприлюднення першої інформації», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши при цьому, що сам особисто перші результати перевірки планує отримати «десь 15 грудня».

Продовжуючи тему, міністр зауважив, що час від часу до нього надходить інформація про те, що деякі міністри і заступники міністрів ображаються, мовляв, «чому ми маємо давати таку інформацію?».

«Відповідаю: таку інформацію вони зобов’язані давати на запит МВС згідно з законом, яким керується управління боротьби з організованою злочинністю», - зазначив міністр, запевнивши при цьому, що такого роду інформацію «будуть надавати всі: і міністри, і заступники міністрів, голови обласних, районних адміністрацій, їхні заступники, керівництво мерій тощо. Всі чиновники другої, третьої, четвертої категорій пройдуть відповідну перевірку».

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО також поінформував, що минулого тижня він підписав розпорядження до своїх підлеглих про необхідність активізації такої перевірки і персональну відповідальність за її об’єктивність.