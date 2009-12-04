В БЮТ знають, чому регіонали з'їхали з теми відставки міністра

У БЮТ переконані, що фракція Партії регіонів не наполягала на розгляді постанови про відставку міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ, оскільки у сесійній залі немає достатньої кількості голосів депутатів для цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО.

«Організатори цієї політичної афери побачили, що в них не вистачає голосів, і тому так тихо з’їхали з цієї теми», - сказав він.

За словами депутата, ініціатива щодо відставки Л.ДЕНІСОВОЇ була звичайною черговою піар-технологією фракції Партії регіонів.

Він зауважив, що насправді той закон, який був ухвалений за ініціативою Партії регіонів (про підвищення соціальних стандартів – УНІАН), зменшує соціальні доплати деяким категоріям, а деякі, якщо й отримують, то незначні надбавки. «Усе інше, що говорилося, - це брудна брехня, яка лилася з трибуни парламенту в адресу уряду», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

На його думку, нападки з боку фракції Партії регіонів як на прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, так і на міністра праці та соціальної політики триватимуть.