Луценко вказав Ющенку на той сук, на якому вся країна сидить

Пропонуючи відмінити генеральські звання в силових структурах, Президент ображає правоохоронні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після завершення урочистостей з нагоди 21-ї річниці з дня створення спецпідрозділу МВС «Беркут», коментуючи вчорашню заяву глави держави, сказав міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Будь-які заяви щодо скасування військових звань в міліції не роблять честі нікому. Радив би Віктору Андрійовичу хоча би раз уночі виїхати на розкриття вбивства або захоплення злочинців, що взяли заручника, і подумати, чи треба носити погони, чи ні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він висловив думку, що перед тим, як робити подібні заяви, Президенту «варто почитати закони хоча б інколи».

«Там абсолютно чітко написано, що таке «генерал міліції» і що таке «інші звання». Згідно з чинними українськими законами, гарантом яких мав би виступати сам Президент, офіцери і генерали міліції мають на це (на звання) повне право”, - наголосив міністр.

При цьому він нагадав, що якось у нього був конфлікт з В.ЮЩЕНКОМ, коли той «надцятий раз дорікав нашим працівникам, що вони начепили лампаси і розсілися в залі».

«Вони не начепили лампаси! Вони їх заслужили і носять згідно зі статутом, який затверджений законом України. Тому мені здається, ображати правоохоронні органи - це рубати сук, на якому сидить вся країна, і це не гідно будь-якого політика, тим більше гаранта законності і прав, безпеки наших громадян», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив упевненість, що військові звання мають присвоюватись лише у Збройних силах України.

Президент підкреслив, що він вже проводить правові консультації, щоб ініціювати врегулювання даного питання. Водночас глава держави не уточнив, чи йде мова про внесення законопроекту щодо скасування військових звань в інших відомствах, крім ЗСУ.

«Я не є прихильником того, щоб куди не прийшов в Україні… пішов у болото – я маю на увазі водне господарство – генерали, пішов у ліс – з лампасами знайдеш генерала, пішов у митну службу – генерали, пішов у податкову службу – генерали», - сказав В.ЮЩЕНКО.