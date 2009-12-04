Телесюжет про кошеня став заручником «розборок у секретаріаті Ющенка»?

У четвер не вийшов в ефір другий сюжет телеканалу СТБ про кошеня, яке журналісти подарували президенту Віктору Ющенку.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Ще зранку четверга стало відомо, що три знімальні групи програми "Вікна-Новини" відслідковують долю кошеняти, дізнавшись, що родина президента віддала його на огляд ветеринарам Київського зоопарку.

"На початку сьомої години головний редактор Олексій Мустафін заявив у присутності всього колективу новин, що сюжет в ефір, скоріше за все, не вийде, не пояснивши причин", - сказав співрозмовник.

За його словами, після цього автор сюжету Осман Пашаєв почав емоційно наполягати на тому, щоб сюжет вийшов, однак це нічого не змінило.

"Ми не виключаємо, що матеріал не вийшов через домовленості секретаріату президента з керівництвом каналу", - сказав співрозмовник.

У четвер прес-секретар президента Ірина Ванникова у коментарі журналістам поскаржилась, що ситуація з подарунком президенту "доведена до абсурду".

"Був зроблений, на наш погляд, щирий вчинок, був подарований котик, а потім починаються якісь неймовірні чутки про біологічну зброю (цю інформацію у вигляді жарту поширив один зі співробітників секретаріату президента - УП)", - сказала прес-секретар.

"То в мене закрадається підозра, що подарунок з котиком – це якийсь нещирий крок з боку тих, хто його дарував", - додала Ванникова.

Автор сюжету Осман Пашаєв відмовився коментувати зняття матеріалу з ефіру, зазначивши лише, що під час особистої розмови Ванникова звинуватила його в упередженому ставленні до президента. "Звертайтесь до Мустафіна, я не можу коментувати", - запропонував він.

У свою чергу Олексій Мустафін у коментарі "Українській правді" заявив, що не хоче бути "заручником якихось розборок в секретаріаті президента".

Мустафін запевнив, що особисто з Ванниковою у четвер не спілкувався, але зауважив, що прес-секретар президента спілкувалася "з іншими людьми на каналі".

"Наскільки мені відомо, не з прямої розмови з Ванникової, прохань не продовжувати цю історію з котиком не було. Рішення я ухвалював особисто, усвідомлюючи його наслідки і враховуючи загальну ситуацію", - сказав Мустафін.

"Це ігри всередині секретаріату. Враховуючи дивну, з моєї точки зору, розбіжність в позиціях різних джерел в секретаріаті, я вирішив, що це якісь ігри в секретаріаті, в яких я особисто брати участь не хочу і не хочу, щоб брав участь канал", - додав він.