Порошенко: гарний прем`єр - прем`єр від НУ

Представник "Нашої України" Петро ПОРОШЕНКО вважає прийнятною кінцевою метою переговорів про створення коаліції посаду прем’єр-міністра для представника "Нашої України". Таку думку він висловив сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".

Водночас він наголосив, що починати переговори потрібно не з посад, а з програми.

Він також назвав спробою "дати звичайнісінького хабара" пропозицію БЮТ віддати посаду спікера Верховної Ради Олександру МОРОЗУ.

Щоправда, при цьому П.ПОРОШЕНКО сказав, що свого часу О.МОРОЗ "добре поводив себе на посаді спікера".

"На мою думку, коли "Наша Україна" отримає прем’єра, СПУ - спікера, а БЮТ отримає міністрів і губернаторів – це буде гарна кінцева мета переговорів", - цитує П.ПОРОШЕНКА “Українська правда”.