Кандидати в президенти доплатять членам виборчкомів?

У виборчих комісіях дефіцит кадрів і щоб залучити людей, кандидати в президенти змушені доплачувати їм зі своєї кишені.

Як пише "Дело", держава збирається платити зарплату лише керівництву виборчих комісій, іншим членам комісій передбачаються лише одноразові виплати – 121 грн. за ніч під час підрахунку голосів.

За законом про вибори президента, 18 кандидатів на посаду мають направити в кожну комісію (по країні їх – не менше 34 тисяч) по 2 представника – тобто усього приблизно 70 тис. осіб.

Але через низьку офіційну оплату охочих попрацювати в ніч виборів у комісіях мало. Щоб забезпечити присутність своїх людей на дільницях, основні кандидати змушені встановити для членів комісії свої тарифи.

За інформацією газети, за свою роботу члени комісій отримають від 300 грн. до $300 за усю виборчу кампанію. Більше усіх можуть отримати кияни, які влаштуються працювати на дільницях у ніч виборів – їм обіцяють близько $100. Голови чи секретарі дільничних виборчкомів можуть розраховувати на доплату в $1 тисячу.

Голова Комітету виборців Олександра Черненко каже, що йому відомо, що члену комісії лише за ніч підрахунку голосів у першому турі виборів можуть заплатити 800-1000 грн. "Це, безумовно, підкуп, але без цього комісії взагалі не буде", - сказав Черненко.

Великі політсили в деяких регіонах уже закрили набір людей у тервиборчкоми.

Наприклад, у Севастопольському міськштабі Юлії Тимошенко вже 1,5 місяці тому набрали людей. За словами джерела, зарплата члена тервиборчкому в них – 700 грн., а голова й секретар отримають до 1000 грн. Хоча нардепи кажуть: "Ми не платимо, у нас люди працюватимуть за те, щоб потрапити в списки депутатів сільських і міських рад".

Та ж тактика в кандидата Людмили Супрун. "Члени виборчкомів, які представляють мене, будуть потім балотуватися в депутати місцевих рад, тому матеріального заохочення я не практикую", - сказала вона. Але члени дільничних комісій від неї стверджують, що отримали по 700 грн. за весь період кампанії.

У штабах Віктора Януковича розцінки з оплати різняться по регіонах, у столиці – вище за все. За усю виборчу кампанію рядовим співробітникам дільничних комісій платитимуть по $300 з передоплатою 50%. В інших обласних центрах ставки нижче.

"За ніч підрахунку голосів у першому турі платимо близько $100, а в невеликих населених пунктах – по 300 грн.", - сказав один із місцевих керівників штабу Януковича.

У місцевих штабах Володимира Литвина про набір у члени виборчкомів не розповідають, стверджують, що його не ведуть. А нардепи від Блоку Литвина стверджують, що платити за участь на виборах не будуть.

І в штабі Олександра Мороза заявили, що передоплату за роботу на дільниці не вітають і не практикують, а премії дають "за найкращі результати" на дільницях – від 100 до 500 грн., "за фактом – уже після виборів".

Українська правда