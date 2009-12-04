Тігіпко: Ющенко підставив українських дипломатів

Сьогоднішній саміт Україна – ЄС виглядає як очевидна невдача української дипломатії, вважає кандитат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він сказав: «Віктор ЮЩЕНКО підставив українських дипломатів».

«І українські дипломати, і європейські чиновники попереджали, що до завершення переговорів про новий базовий договір ще далеко. Незрозуміло, навіщо Президентові було ігнорувати очевидні факти й нагнітати атмосферу. Тепер підсумки саміту в Києві виглядають як очевидна невдача української дипломатії, хоча іншого результату просто не могло бути», – заявив С.ТІГІПКО.

Він додав, що вважає за необхідне зосередитися на вирішенні практичних питань у відносинах з ЄС. Насамперед, це забезпечення повної реалізації договору про спрощення візового режиму.

Потрібно покласти край постійним приниженням і поборам, яким піддаються громадяни України у процесі отримання віз в консульствах країн Євросоюзу, зауважив кандидат у президенти.

«Що стосується договору про асоціацію, то штучне прискорення процесу його підписання зашкодить, в першу чергу, українським інтересам. ЄС і сьогодні готовий підписати документ, який містить декларативні обіцянки Україні та реальні поступки на користь європейців. Тому так довго і тривають переговори, що українські дипломати намагаються видавити з Брюсселя і зону вільної торгівлі, і подальшу лібералізацію візового режиму, і більш рівноправні умови партнерства», – зазначив С.ТІГІПКО.