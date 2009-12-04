Тимошенко пропонують схему порятунку одного підприємства

Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Верховної Ради України на підставі офіційного запиту «Луганськтепловозу» звернеться до Кабінету міністрів і «Укрзалізниці» з проханням, за можливістю, затвердити найближчим часом результати проведених тендерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, таке рішення було ухвалене вчора, 3 грудня, за підсумками засідання комітету, на якому було розглянуто проблемні питання підприємства.

Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед "Луганськтепловозом", – погасити чотиримісячну заборгованість із зарплати. За даними генерального директора підприємства Віктора БИКАДОРОВА, заборгованість з урахуванням усіх нарахувань становить близько 40 млн. грн.

Водночас, держава цього року відшкодувала підприємству ПДВ на суму понад 90 млн. грн., повідомила глава комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

В.БИКАДОРОВ пояснив, що причиною відсутності коштів на виплату заробітної платні є різкий спад обсягу замовлень нинішнього року, значна частина яких припадає на Російську Федерацію. Крім того, підприємство розраховувало на замовлення «Укрзалізниці» на умовах лізингу, тендери по яких були проведені цього року і дотепер не акцептуються (не затверджені – УНІАН).

Одержані замовлення мали стати основою для благополучної роботи підприємства в найближчі кілька місяців. Окрім цього, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ще одним джерелом оздоровлення фінансової ситуації на підприємстві і, як наслідок, погашення заборгованості із зарплати може стати залишення на підприємстві коштів з відшкодування ПДВ за цей рік.

«Ми ініціювали цю зустріч, щоб з’ясувати проблему і знайти реальні варіанти її розв’язання. І якби ви прийшли зі своєю проблемою трохи раніше, можна було б запобігти наслідкам ситуації, що склалася на сьогодні. Комітет розв’язує проблеми підприємців незалежно від їх політичної приналежності: як це було, наприклад, з хіміками, металургами, авіабудівною галуззю», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, нещодавно Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням особисто розібратися з ситуацією на підприємстві «Луганськтепловоз» і вжити заходів щодо погашення заборгованості із зарплаті і щодо з’ясування його виробничих перспектив на 2010 рік.

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