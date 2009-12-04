Противсіх зібрався виселити похоронне бюро

Кандидат на пост Президента України Василь ПРОТИВСІХ виступає проти поширеної практики передачі приміщень дитячих садків комерційним структурам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПРОТИВСІХ заявив сьогодні під час акції своїх прихильників біля будівлі одного зі столичних дитячих закладів по Коломийському провулку у Голосіївському районі Києва, де розташувався офіс бюро ритуальних послуг «Петро Великий».

«Ми не лише повернемо малюкам дитсадки, ми виселимо цих бізнесменів, які наживаються на наших мізерних пенсіях, зарплатах, а також на тому, що за законом належить дітям. Бачите, що придумали: замість дитсадка зробити похоронне бюро, загнати нас всіх у труну. Досить, годі. Одним з моїх перших указів на посаді Президента буде указ про місячний термін, щоб повернути дитсадки дітям і продовольчі магазини – простим людям», - заявив В.ПРОТИВСІХ.

Учасники акції скандували: «Ганьба владі! Поверніть награбоване дітям!».

Крім того, кандидат переконаний, що треба повернути людям усі продовольчі магазини, які перетворені на бутіки та бізнес-офіси.

«Продовольчі магазини не повинні перетворюватися на забавки для багатіїв і на музеї для звичайних людей, які заходять у крамниці з недосяжними цінами хіба, щоб подивитися на це багатство, а не придбати те, що їм справді необхідно», - наголосив В.ПРОТИВСІХ.

Довідка УНІАН. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до того, як змінив паспорт 2 жовтня 2009 року, мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торговельно-промислової палати.