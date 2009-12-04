Вузам не дадуть піти всупереч позиції Тимошенко?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає неприпустимими дії керівників деяких вищих навчальних закладів ліквідувати зимові канікули у зв’язку із карантином через епідемію грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні у Запоріжжі під час зустрічі з викладачами та студентами Інституту управління і права Національного технічного університету.

Відповідаючи на запитання студентів про можливість відміни зимових канікул з огляду на те, що тривалий час студенти не навчалися, М.ТОМЕНКО сказав, що, на жаль, деякі керівники вищих навчальних закладів вирішили скористатися тим фактом, що кілька тижнів був карантин, і ліквідувати зимові канікули. Він назвав такі дії неприпустимими, оскільки є відповідна позиція прем’єр-міністру та уряду з цього питання.

М.ТОМЕНКО зауважив, що, наскільки він поінформований, Міністерство освіти і науки не приймало жодних рішень, які б вимагали від керівників вищих навчальних закладів ліквідувати студентські канікули.

«Я переконаний, що можна за рахунок інтенсифікації навчального процесу забезпечити виконання навчального плану, а також зберегти зимові канікули для студентів», - сказав віце-спікер.

У ході робочої поїздки М.ТОМЕНКО також зустрінеться з бібліотекарями Запоріжжя. Він презентує та передасть в бібліотеки міста свої книги «Історія української Конституції», «Український романтик Микола Гоголь» та «Теорія українського кохання». А з нагоди Міжнародного дня інвалідів М.ТОМЕНКО відвідає Запорізький міський територіальний центр соціального захисту.