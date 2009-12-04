Гриценко: головні корупціонери сидять у фракціях БЮТ та ПР

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що “головні корупціонери сидять у фракціях БЮТ та Партії регіонів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції в Ірпені Київської області.

“Головні корупціонери України сьогодні сидять у парламенті серед членів фракції БЮТ та Партії регіонів”, - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу, що “люди, які створили Росукренерго, Укргазенерго та Тендерну палату – одіозні структури, які завдали величезної шкоди державі, - сьогодні є депутатами парламенту”.

”Ідеологи РУЕ та Укргазенерго сидять у фракції «регіоналів», ідеологи та розробники Тендерної палати мають депутатські мандати від фракції БЮТ. І також ховаються за депутатською недоторканністю”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Політик не має сумніву, що “лідери БЮТ та ПР мають всю необхідну інформацію щодо «комерційної» діяльності своїх однопартійців, однак нічого не роблять”.

“Така ж сама бездіяльність спостерігається з боку Президента та правоохоронних органів”, - зауважив він.

А.ГРИЦЕНКО закликав виключити з фракцій та партійних списків людей, причетних до діяльності вищезгаданих структур, інакше «боротьба з корупцією, про яку говорять ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО, це лише пусті балачки».

«Поки люди, причетні до діяльності Росукренерго, Укргазенерго та Тендерної палати, залишаються в їхніх партійних списках, БЮТ та Партія регіонів не мають майбутнього та перспективи», - переконаний кандидат у Президенти.

«Вони працюють системно. І цих спрутів треба швидко вбити. Як політично, так і через дії правоохоронних органів», - заявив А.ГРИЦЕНКО, підкресливши, що система власності в Україні має бути прозорою.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО заявив, що “у фракції БЮТ є депутати, які скупили через різні схеми велику кількість земель на Київщині”. «Вони цього не декларують, і про такі факти відомо як ТИМОШЕНКО, так і представникам правоохоронних органів. Однак реакції так само немає», - констатував А.ГРИЦЕНКО.