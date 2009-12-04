Спільна заява України і ЄС: більше зусиль для просування реформ

Україна має досягти політичної та економічної стабілізації шляхом проведення конституційної реформи.

Про це йдеться у Спільній заяві України і ЄС, яка була ухвалена під час саміту Україна – ЄС сьогодні у Києві.

У заяві, розміщеній на офіційному сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зазначається, що лідери України та ЄС обговорили президентські вибори в Україні, заплановані на 17 січня 2010 року, а також виконання поточного порядку денного реформ в Україні. «Вони наголосили на критичній важливості цих виборів, які мають бути проведені у відповідності до європейських та міжнародних стандартів для демократичних виборів», - йдеться у заяві.

«Вони підкреслили необхідність досягнення політичної та економічної стабілізації, головним чином шляхом конституційної реформи, консолідації верховенства права та поновлення зусиль у боротьбі з корупцією, покращення ділового та інвестиційного клімату», - наголошується у заяві.

Автори заяви закликають докласти більше зусиль для просування процесу реформ в Україні.