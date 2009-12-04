Тимошенко знає, що робити, а як - підкажуть експерти

16:39, 04 грудня 2009
Політика
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Спеціалісти прибудуть наступного тижня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО за участю міжнародних експертів планує розробити президентську програму реформування України «300 днів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час зустрічі у Києві з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Ми вже домовилися з експертами, які представляють сьогодні найкращі фінансово-економічні кола, щодо формування плану реформ, який називається «300 днів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, назва програми обрана із розрахунку термінів, які відведені політичним календарем України. «Безумовно, в цьому плані у першу чергу ми ставимо питання не «що робити?», бо «що робити» - абсолютно очевидно. А саме головне: як робити, у які терміни, якими інструментами. І цю відповідь ми будемо обов’язково мати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що групу міжнародних експертів очолює старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсена Андерс АСЛУНД.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, експерти прибудуть до України наступного тижня.

 

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